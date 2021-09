Düsseldorf: Parkzonen für E-Scooter sorgen für Ordnung

Höhere Bußgelder könnten kommen

So soll es nicht aussehen: ein Haufen achtlos weggeworfener E-Scooter.

Allerdings gibt es laut Stadt immer noch zu viele Falschparker. Deshalb arbeitet die Stadt im Moment an einem Gesamtkonzept, wie der Betrieb der E-Scooter in der Stadt laufen soll. Das soll wahrscheinlich in einem Monat im Verkehrsausschuss vorgestellt werden. Darin soll es auch um höhere Bußgelder gehen, mit denen die Stadt dann Abstellverstöße härter bestrafen will.

Neben den Parkzonen geht die Stadt auch mit anderen Aktionen gegen falsch abgestellt E-Scooter vor: So wurde schon ein Abstellverbot für die Roller an der Rheinuferpromenade und in angrenzenden Seitenstraßen getestet. Außerdem kontrollieren manche Anbieter seit Anfang September selbst, dass die Nutzer ihre E-Scooter ordnungsgemäß abstellen – die Stadt hatte zuvor Druck gemacht.