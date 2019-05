Zweiter Platz für Düsseldorfer Damen-Duo

Die beiden Lokalmatadorinnen Stefanie Hüttermann und Anja Hoja von der DJK Tusa 06 Düsseldorf bestritten ihr zweites Turnier in diesem Jahr - und wurden zum zweiten Mal Zweite. Das Düsseldorfer Duo musste sich erst im Finale Melanie Gernert und Elena Kiesling vom bayerischen SV Lohhof geschlagen geben. Bei den Herren setzten sich Jonathan Erdmann und Jonas Schröder (Berlin/Frankfurt) durch.

Düsseldorf bestens geeignet für Beach-Volleyball

Schon 2018 gastierte das Turnier in Düsseldorf

Düsseldorf war zum zweiten Mal in Folge Standort für das Turnier. Die Stadt eigne sich sehr gut, so der Veranstalter. Plätze mit viel Laufpublikum in der Innenstadt seien besonders attraktiv, sagte Organisator Florian Stanglmeier: " Die Zuschauer wollen nicht mehr weite Wege fahren, irgendwo ins Stadion, irgendwo an entfernte Plätze. Alles, was direkt an den Leuten dran ist, ist schön und belebt auch das Stadtbild. Deswegen sind wir hier.“

Größte nationale Beach-Volleyball serie Europas

Das Turnier in Düsseldorf war Bestandteil der größten nationalen Beach-Volleyballserie Europas. Sie umfasst insgesamt vier Stadtturniere, vier Strandturniere und die Deutschen Beach-Volleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand.

Video starten, abbrechen mit Escape Thorsten Lenze berichtet vom Beach-Volleyball-Turnier. Lokalzeit aus Düsseldorf. . WDR.

Stand: 20.05.2019, 10:23