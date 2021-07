Nach Hochwasser: Waschmaschinen und Bautrockner werden knapp

Nicht nur Bautrockner sind nach der Unwetterkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gefragt, die Menschen brauchen im Moment auch Nasssauger und Waschmaschinen.

Bautrockner: 100 Menschen auf Warteliste

Aber Bautrockner sind besonders rar: Ein Baumarkt in Düsseldorf-Gerresheim hat laut WDR -Informationen gar keine dieser Geräte mehr. " Bei uns im Stadtteil Oberbilk stehen 100 Menschen auf der Warteliste, um ein solches Gerät zu bekommen ", so Thomas Cyron von der Baumaschinenvermietung Boels. Dafür kämen aber immer mehr Generatoren und Baupumpen wieder zurück. Die würden jetzt nicht mehr gebraucht: Die Menschen hätten ihre Keller jetzt ausgepumt, auch der Strom sei wieder da und jetzt müsste in vielen Häusern die Luft getrocknet werden, so Cyron.

Weil fast alle Elektrogeräte, die in Kellern standen, kaputt gegangen sind, bahnt sich jetzt aber laut Elmar Fedderke, Chef des Elektrogerätehändlers Walgenbach in Düsseldorf, ein neues Problem an: "Wenn es so weitergeht, drohen die Regale leer zu werden."

Lüften hilft nicht

Waschmaschinen, Trockner, Kühl- und Gefrierschränke - viele Haushalte müssen sich neu eindecken. Allerdings sind diese Maschinen seit der Corona-Krise ohnehin knapp, weil die Lieferketten durch die Pandemie unterbrochen waren, so Fedderke. Die Lieferschwierigkeiten, könnten wegen der hohen Nachfrage jetzt noch größer werden.