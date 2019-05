Eine wirklich unglaubliche Reise hat Kröte Simba hinter sich. Als blinder Passagier gelangte die Rote Kröte per Flugzeug aus Südafrika nach Düsseldorf. Im Aquazoo erholt sich das Tier derzeit von seinen Strapazen. " Simba ist noch in Quarantäne ", bestätigt Philipp Schroeder vom Aquazoo am Mittwoch (08.05.2019).

Im Gepäck nach Düsseldorf

Nach Angaben des Aquazoos lässt sich die Reise wie folgt rekonstruieren: Offenbar hüpfte die Kröte in ihrem Heimatland Südafrika kurzerhand in den Wanderschuh einer Düsseldorfer Touristin. Von dort gelangte der kleine Lurch im Reisegepäck per Flugzeug nach Düsseldorf. Doch damit nicht genug: Das Urlaubsgepäck landete in der Wäsche und damit auch Kröte Simba. Mit reichlich Waschmittel und 400 Umdrehungen pro Minute wurde Simba durchgeschüttelt - und überlebte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hauskatze entdeckte den blinden Passagier

Im Anschluss an die Wäsche wurde dann auch noch die Hauskatze auf die frisch gewaschene Kröte aufmerksam. Doch zum Glück konnte Simba rechtzeitig gerettet und in den Aquazoo gebracht werden.

Die Kröte sei tierärztlich versorgt worden und erhole sich prima, bestätigt der Aquazoo. Noch sitzt Simba allerdings in der Quarantäne-Station.

Stand: 08.05.2019, 17:09