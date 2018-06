Ein 31-Jähriger Syrer muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch (13.06.2018) entschieden. Er hatte sich vor zwei Jahren der Polizei in Paris gestellt und behauptet, von der IS-Führung den Auftrag für einen Terroranschlag in Düsseldorf bekommen zu haben.

Anschlagsplan nur erfunden

Später zog er die Aussage zurück und sagte, den geplanten Anschlag in der Alstadt habe er nur erfunden. Auch die Bundesanwaltschaft geht inzwschen davon aus, dass es den Plan nie gegeben hat. Zwei Mitangeklagte, die deswegen eineinhalb Jahre in Untersuchungshaft saßen, waren daraufhin freigesprochen worden.