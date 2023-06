Düsseldorfer Altstadt: Mehr Licht für mehr Sicherheit

Schritt für Schritt sollen sich Altstadt-Besucher wieder sicherer fühlen. Dafür sind am Montag Tiefbauarbeiten für drei sechs Meter hohe Lichtmasten am Johannes-Rau-Platz in der Nähe der Apollo-Wiese am Rheinufer gestartet.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen an weiteren neuralgischen Orten in der Altstadt neue Lichtmasten aufgestellt werden.