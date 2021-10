Mehr Sicherheit, weniger Müll: Düsseldorfer Altstadt soll attraktiver werden

Mitarbeiter der Stadt sollen auf den Plätzen und in den Gassen künftig öfter und konsequenter auftreten. So soll in Nähe des Rheins möglichst schnell – spätestens aber Anfang nächsten Jahres – eine gemeinsame Anlaufstelle von Ordnungsamt und Polizei entstehen, um bei Problemen in der Altstadt schneller eingreifen zu können. Als möglicher Standort ist das Rathausufer 8 im Gespräch.

Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) erklärt: "Wenn, wie am vergangenen Wochenende, in einer Nacht 78 Polizeieinsätze und 36 Strafanzeigen nötig waren – darunter 16 Mal Körperverletzung, zehn Taschendiebstähle und sechs Raube – dann wollen wir das nicht als Normalität akzeptieren, sondern mit Konsequenz und Präsenz dagegen vorgehen."

Der Ordnungs- und Servicedienst soll zudem mehr Mitarbeiter bekommen und nächstes Jahr ein neues Einsatzleitfahrzeug erhalten. Die mobile Leitstelle soll an Plätzen in der Altstadt eingesetzt werden, an denen es immer wieder zu Schlägereien kommt.

Weniger Müll und mehr Licht

Mit zusätzlichen Reinigungsteams, Müllsaugern und größeren Abfallkörben will die Stadt außerdem schneller den anfallenden Müll in der Düsseldorfer Altstadt beseitigen. Außerdem soll eine zusätzliche Beleuchtung am Rhein installiert werden.

Weniger E-Scooter in der Altstadt

Die Stadt will auch gegen E-Scooter härter vorgehen. Vor allem betrunkene Fahrer und falsch abgestellte Roller seien ein Problem. Der verkehrspolitische Nutzen der Scooter sei "fragwürdig" , so die Stadt.

Deswegen soll die Zahl der E-Scooter ab dem kommenden Jahr halbiert werden. Die Anbieter sollen höhere Gebühren an die Stadt zahlen müssen. Ab dem kommenden Jahr soll das Fahren zudem "stationsbasiert" ablaufen. Die Parkverbotszonen an Gewässern und Grünanlagen sollen vergrößert werden. Schon seit Juni gibt es erste feste Parkzonen für die Fahrzeuge.

Das neue Konzept baut auf früheren Maßnahmen der Stadt auf. So geht sie zum Beispiel seit August schon schärfer gegen Wildpinkler vor: Inklusive Gebühren sind mittlerweile bis zu 178,50 Euro fällig. Vorher waren es noch 35 Euro.