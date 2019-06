Immer weniger Kinder in NRW können schwimmen. Fast 60 Prozent der Zehnjährigen sind unsichere Schwimmer, so eine DLRG -Studie. Ein neuer Aktionsplan der Landesregierung will das jetzt ändern. Einzelheiten wurden am Montagmorgen (24.06.2019) in einem Düsseldorfer Freizeitbad vorgestellt.

Laut diesem Plan soll die Weiterbildung von Lehrern gefördert und Eltern für das Thema sensibilisiert werden, so ein Sprecher. Pro Ferienkurs für Nicht-Schwimmer-Kinder sollen zudem die Zuschüsse um 100 auf 350 Euro erhöht werden.

Mehr Wasserflächen erhalten und nutzen

Ein Schwerpunkt des neuen Aktionsplans "Schwimmen lernen in NRW 2019 bis 2020" soll auch der Austausch mit Badbetreibern sein, um Wasserflächen besser und länger nutzen zu können. Kinder sollen nach Möglichkeit am Ende ihrer Grundschulzeit - spätestens mit Ende der 6. Klasse - sicher schwimmen können.

Der Aktionsplan setzt das Vorgängerprogramm "NRW kann Schwimmen" fort. Seit 2009 fanden dabei bis heute mehr als 1.500 schulische Ferienschwimmkurse mit über 31.000 Kindern statt.