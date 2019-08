Nach Ansicht der Stadt verschwinden durch Portale wie Airbnb viele Wohnungen vom regulären Wohnungsmarkt. Mit der neuen Satzung soll sich das ändern. Denn dann wären nur noch Kurzzeitvermietungen erlaubt, wenn der Eigentümer oder Mieter die Immobilie den Großteil des Jahres selber bewohnt.

" Airbnb war eine Bereicherung"

Für Jana Kraus und ihre Familie war Airbnb in erster Linie eine tolle Erfahrung. "Es hat etwas sehr Kosmopolitisches. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt" , so Kraus.

Ein weiterer Vorteil: Menschen, die bei Airbnb buchen, würden ihrer Erfahrung nach keine Hotel-Verhältnisse wollen. "Eine private Wohnung empfinden viele als familiärer. So etwas bekommt man nur über Portale wie Airbnb."

Für starke Einschränkung kein Verständnis

Dass diese Art der Vermietung nun eingeschränkt werden soll, dafür hat die 40-Jährige kein Verständnis. "Ich finde es schwierig einem Eigentümer vorzuschreiben, wie er seine Wohnung zu vermieten hat" , sagt Kraus. Zudem habe sie nicht das Gefühl, dass das Airbnb-Angebot in Düsseldorf überhand nehme. "In Touristen-Hochburgen wie etwa Paris oder New York mag das anders aussehen, aber so weit ist es in Düsseldorf noch lange nicht."

Für Jana Kraus steht bereits fest, wie es nach dem Airbnb-Verbot weitergeht. "Unsere Wohnungen sind möbliert. Aktuell sind beide Wohnungen längerfristig in dieser Form vermietet."