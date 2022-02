Prozess: Mord in Düren vor Augen der Kinder?

Der 27-Jährige soll im September seine Frau in Düren-Gürzenich umgebracht haben – möglicherweise vor den Augen der beiden Kinder. Der Tag begann als Familienausflug und soll in einer Tragödie geendet sein. Am Vormittag des 25. September 2021 hatte der damals 26 Jahre alte Angeklagte mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern erst die Dürener City besucht, am Nachmittag unternahmen alle einen Spaziergang durch den Wald "Gürzenicher Bruch“ , das ergaben die späteren Ermittlungen der Polizei.

17 Mal auf Frau eingestochen

In einer einsamen Gegend soll es dann zu dem Mord gekommen sein. Immer wieder soll der Angeklagte mit einem Schälmesser auf seine Frau eingestochen haben, laut Staatsanwaltschaft 17 Mal. Die 27-Jährige wurde am ganzen Körper getroffen, vor allem in den Hals. Sie überlebte den brutalen Angriff nicht.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen aus niedrigen Beweggründen aus. Die Frau soll ihrem Mann mehrfach gesagt haben, dass sie sich von ihm trennen wolle. Das habe der damals 26-Jährige offenbar nicht akzeptiert. Drei Tage nach der Tat wurde der Angeklagte festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.