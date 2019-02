Alkoholverbot in Dürener Innenstadt

Die Stadt Düren will die Innenstadt sicherer machen: Ab Juni wird es in der Innenstadt ein befristetes Alkoholverbot geben. Das hat der Rat am Mittwoch (20.02.2019) entschieden.

Alkoholverbot in der City vorerst zeitlich begrenzt

Die Stadt will im zentralen Bereich der Innenstadt ab dem 1. Juni bis zum 31. Oktober erst einmal ein befristetes Alkoholverbot einführen. Eine Mehrheit im Rat der Stadt Düren hatte sich dafür ausgesprochen.

Dürener Rathaus

Das Verbot gilt außerhalb von Gaststätten und Cafés und soll von Patrouillen des Ordnungsamtes durchgesetzt werden. Bei öffentlichem Konsum von Alkohol soll es zunächst eine Verwarnung und im Wiederholungsfall 25 Euro Geldstrafe geben.