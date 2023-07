Drogenschiffe in Maastricht beschlagnahmt

Bei einer Razzia auf zwei Schiffen am Maasufer in Maastricht hat die Polizei eine große Menge Drogen sichergestellt. Ein 33 Jahre alter Mann aus Maastricht wurde festgenommen. Nach Hinweisen und nachfolgenden Ermittlungen bestätigte sich bei der Razzia ein Verdacht: In den beiden Schiffen fanden die Beamten unter anderem 45 Kilogramm Haschisch und rund 20.000 Joints.

Illegale Vorräte.für Coffeeshops?

Die Polizei vermutet, dass die Schiffe als versteckte Vorratslager für Coffeeshops dienten. Sie liegen in ummittelbarer Nähe von zwei weiteren Schiffen an der Maaspromenade vor Anker, die als Coffeeshops bekannt sind. Ob diese mit dem Drogenlager zu tun haben, wird jetzt ermittelt. Nach Angaben der Polizei befanden sich auf den beiden durchsuchten Booten weitaus größere Mengen Drogen als in Coffeeshops erlaubt sind. Als Höchstmenge gelten dort 500 Gramm Cannabisprodukte. Findet die Polizei mehr, droht dem Shop die Schließung.

Strenge Regeln für Coffeeshops

Ein Kunde kann nur bis zu fünf Gramm täglich erwerben, und die müssen schriftlich registriert werden. Jetzt versucht die Polizei herauszufinden, welche Coffeeshops in Maastricht und darüber hinaus von den Drogenschiffen mit Nachschub versorgt wurden, auch möglicherweise illegal. Beide Schiffe wurden beschlagnahmt.