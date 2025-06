Kölner Drogenkrieg: Zeuge mit Helikopter zum Prozess gebracht

Am Kölner Landgericht werden am Montag Morgen Straßen gesperrt, Autofahrer kontrolliert, Pkw abgeschleppt. Das Gericht erwartet einen wichtigen Zeugen, der in einem Prozess um den „Kölner Drogenkrieg“ brisante Aussagen machen soll. Der 24 Jahre alte Mann sitzt seit dem vergangenen Juli in Untersuchungshaft, nachdem er bei einer Geiselnahme in Köln-Rodenkirchen von einem Spezialkommando festgenommen wurde.

„Geld in Schuhkarton, viel Geld !“

Der Zeuge erzählt zuerst von seiner Jugend. Er sei in Köln-Ostheim aufgewachsen, einem Ghetto, einem Brennpunkt, wie er sagt. Seit der Grundschule kenne er einen Jungen, den er rückwirkend als guten Freund bezeichnen würde. Der Sohn eines Restaurantbesitzers habe in den Jahren immer wieder Probleme gehabt. Jahre später geht die Polizei davon aus, dass er der Kopf einer intensiv arbeitenden Drogenbande in Köln ist.

Drogengeschäfte lukrativer als Arbeit

Der Zeuge selber spricht davon, dass es schwierig war für ihn „normal aufzuwachsen“, man habe nichts anders gelernt als Geld zu machen. Es sei nur darum gegangen, wer der Mächtigste, wer der Reichste ist. Er selber hat eine Maler- und Lackiererausbildung abgebrochen. Sein Freund von damals habe früh angefangen in Köln-Kalk Drogen zu verkaufen. Es ging dabei um kleine Portionen Kokain. „Damit kann man viel Geld verdienen“, sagt der Zeuge. Der Freund habe sich über die Jahre verändert, sei gewaltbereiter gewesen. Plötzlich habe er durch die Drogen so viel Geld gehabt, dass er die Scheine in Schuhkartons gelagert hat. Der Freund fuhr im Wechsel fünf verschiedene Oberklasse-Autos, hatte Angestellte, einen Kiosk, einen Kosmetikladen und gute Kontakte in die Niederlande.