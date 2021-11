﻿﻿Drogendealer über EncroChat-Daten entlarvt?

Es geht um 150 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm Kokain im Gesamtwert von 1,3 Millionen Euro. Zwischen April 2020 und Februar 2021 soll der 28 Jahre alte Hauptangeklagte über ein sogenanntes Krypto-Handy über den ehemaligen Messengerdienst „EncroChat“ Drogengeschäfte abgewickelt haben. Sein 44 Jahre alter Mitangeklagter soll ihm in drei Fällen geholfen haben. Beide Männer kommen aus Aachen und teilten sich zuletzt eine gemeinsame Wohnung.

Verhaftungswelle nach gehacktem Messengerdienst

„EncroChat“ wurde laut Bundeskriminalamt ( BKA ) überwiegend vom organisierten Verbrechen genutzt. Über den verschlüsselten Messengerdienst wurden demnach Waffen-, Drogen- und andere illegale Geschäfte besprochen. Die Nutzer fühlten sich sicher, bis im vergangenen Jahr ungewöhnlich viele von ihnen festgenommen wurden. Französische und niederländische Ermittler hatten sich unbemerkt bei „EncroChat“ eingehackt und hunderttausende Gesprächsdaten abgegriffen. Die strafrechtlich relevanten wurden Europol übergeben.

Allein in Deutschland flogen daraufhin laut BKA rund 750 mutmaßliche Drogendealer auf, darunter auch die beiden Männer, die jetzt in Aachen vor Gericht stehen. Sie wurden am 17. Februar 2021 festgenommen. In einem P kw wurden 5000 Euro Bargeld und 2 Kilo Marihuana sichergestellt.

Erster Prozess geplatzt

Der Fall war schon einmal vor dem Aachener Landgericht verhandelt worden, war aber nach zehn Verhandlungstagen überraschend geplatzt. Es gebe noch weiteren Aufklärungsbedarf, so die Begründung der Vorsitzenden Richterin.

Verwertbarkeit der Daten ist juristisch umstritten

Generell ist die Verwertbarkeit der „EncroChat“-Daten juristisch umstritten, sagt IT-Fachanwalt Jens Ferner aus Alsdorf. Die Franzosen hätten sich damals aus einem bloßen Verdacht heraus bei „EncroChat“ eingehackt, sagt er. In Deutschland sei aber ein konkreter, dringender Tatverdacht notwendig, um Daten abzugreifen. Auch seien die Daten aus Frankreich bereits gefiltert an die zuständigen deutschen Strafverfolgungsbehörden weitergereicht worden. Es fehlt an Transparenz.

So hatte auch das Landgericht Berlin in einem Drogenprozess die Verwertung der „EncroChat“-Daten abgelehnt und die Anklage zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Beschwerde beim nächst höheren Kammergericht ein. Das entschied, die Daten sind als Beweismittel zulässig. Andere Oberlandesgerichte stimmten dem zu.

„EncroChat“ hat nach der Infiltration durch die Polizei seinen Dienst eingestellt.

Stand: 04.11.2021, 16:25