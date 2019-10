Die Stadt schätzt, dass durch den Wegfall einer Fahrspur in Spitzenzeiten bis zu 20 Prozent weniger Autos als bisher über die Haupteinfallstraßen in die Stadt gelangen könnten. Staus scheinen also vorprogrammiert. Ein Punkt, den Teile der Politik sowie Wirtschaftsverbände stark kritisieren.

Wirtschaftsverbände befürchten Verkehrschaos

Damit die Umweltspur funktionieren könne, brauche es an den Endpunkten genügend Umsteigemöglichkeiten für Autofahrer, meint die Düsseldorfer IHK . Die seien bisher aber nicht vorhanden. Die Handwerkskammer spricht bei den Plänen gar von einem " Schildbürgerstreich ".

In der Tat ist der Ausbau mehrerer Park&Ride-Plätze am Stadtrand aktuell erst in der Planung. Der Zeitdruck durch anstehende Gerichtsentscheidungen lasse der Stadt jedoch bei der Reihenfolge keine andere Wahl, um Fahrverbote zu verhindern, rechtfertigt sich OB Geisel.

Bisherige Umweltspuren zeigen offenbar Wirkung

Umweltspur auf der Merowingerstraße

Eine erste Auswertung der beiden seit Ostern bestehenden Umweltspuren sei positiv, heißt es bei der Stadt. Hier sei das zuvor erwartete Verkehrschaos ausgeblieben, versucht Geisel Kritiker zu beruhigen. Die Stickoxid-Werte seien gesunken, endgültige valide Messwerte lägen aber erst gegen Ende des Jahres vor.

Sonderspuren auch in anderen NRW -Städten

Auch andere NRW-Städte setzen mittlerweile auf Umweltspuren zur Luftverbesserung. In Köln soll Ende des Jahres eine Bus-Expressspur auf einer zentralen Pendlerachse eingerichtet werden. Die Stadt Essen plant für kommendes Jahr ebenfalls eine Umweltspur in der Innenstadt.

Und in Bielefeld hat die Stadt mit dem Test einer kurzen Umweltspur in der Innenstadt seit vergangenem Jahr nach eigenen Angaben positive Erfahrungen gemacht.