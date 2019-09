Düsseldorf stellt Details zur dritten Umweltspur vor

In Düsseldorf werden am Montagmorgen (30.09.2019) Einzelheiten zur Einrichtung einer dritten Umweltspur vorgestellt. Wegen zahlreicher Kritik hatte eine politische Mehrheit für die Pläne zeitweise auf der Kippe gestanden. Jetzt soll die Spur mitten durch die Innenstadt aber wohl in den Herbstferien eingeführt werden, um ein Diesel-Fahrverbot zu verhindern.

Spur führt quer durch die Innenstadt

Wirtschaftsverbände, aber auch Teile der Politik befürchten noch mehr Staus und damit Abgase, weil eine von zwei Fahrspuren für Autos wegfallen wird. Die dritte Umweltspur soll an der A46-Abfahrt in Richtung Zentrum beginnen und über mehrere Kilometer quer durch die Innenstadt bis in den Düsseldorfer Norden führen.

Pendler sind geteilter Meinung

Die Pendler sind geteilter Meinung: Die einen befürchten mehr Staus, andere glauben, dass dadurch die Luft sauberer wird, weil mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen würden.