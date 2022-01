Kölner Dreigestirn vor Proklamation in freiwilliger Quarantäne

In Seniorenheimen feierten sie mit damals schon geimpften Menschen unter freiem Himmel Karneval. Das sei unheimlich wichtig für die Kölnerinnen und Kölner, ist sich Jungfrau Gerdemie (Björn Braun) sicher. Daher sei es für die Drei auch keine Frage gewesen, nochmal anzutreten. Im Herbst habe es noch so ausgesehen, als gebe es eine halbwegs normale Session. Das sei nun anders. Man nehme es aber wie es komme, sagt Bauer Gereon (Glasemacher).

Soziale Termine bevorzugt

Sie hoffen auf einige Auftritte mehr vor Publikum als in der vergangenen Session. Prinz Sven sagt, dass sie sich dabei vor allem auf soziale Termine an Wochenenden konzentrieren würden. Die Hofburg sei dabei der ideale Standort. Man wohne zwar nicht die ganze Zeit bis Aschermittwoch auf der siebten Etage des Hotels wie in Vor-Coronajahren. Das Hotel diene aber als Basis und Ausgangspunkt für die Termine, wo man sich umziehen, vorbereiten und zwischendurch auch mal durchatmen könne.

Kein Rosenmontagszug im Mai

Das Festkomitee geht auf Nummer sicher. Die Gesundheit sei das Wichtigste, wird FK-Präsident Christoph Kuckelkorn nicht müde zu sagen. Die Karnevalisten würden die Lage täglich beobachten und entsprechend schauen, was möglich ist. Einer Verschiebung des Karnevals in den Frühling hatte das Festkomitee von vorneherein eine Absage erteilt. Und auch Bauer Gereon hält eine Verschiebung für keine gute Idee. Auf die Frage, sich vorstellen zu können an einem Montag im Mai auf dem Wagen von Bauer und Jungfrau durch die Severinstorburg zu fahren, antwortete er mit einem ganz klaren "Nein".