Woelki kritisiert Abschottung gegenüber Flüchtlingen

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki hat die Abschottung Europas gegenüber Migranten erneut kritisiert. Heute würden immer höhere Mauern gebaut, " weil alle Fremden nach Möglichkeit gar nicht erst in unser gelobtes Land einreisen sollen ", sagte Woelki am Sonntag im Wort des Bischofs im Kölner Bistumssender Domradio. So wären die Heiligen Drei Könige aus der biblischen Geschichte um Jesu Geburt heute " vermutlich schon an der Grenze abgewiesen worden ".

Aufbrechen wie die Heiligen drei Könige

Oder sie hätten all ihr Gold und den Weihrauch und die Myrrhe an Schlepperbanden verloren. Wer Jesus nahe sein wolle, der müsse aufbrechen wie damals die Heiligen Drei Könige, sagte der Kölner Kardinal. Dazu gehöre das Aufbrechen aus liebgewonnenen Gewohnheiten, aus selbstzufriedenen Trägheit oder aus der Dunkelheit unseres Lebens.