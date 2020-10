Corona-Hotspot Solingen: In Teilen wieder Homeschooling

Mit einer Kombination aus Präsenzunterricht und digitalem Distanzunterricht will die Stadt verhindern, dass im Infektionsfall ganze Klassen oder ganze Schulen in Quarantäne müssen. Dazu werden die Klassen und Kurs der weiterführenden Schulen in Gruppen aufgeteilt, die dann nur noch wechselweise in die Schule kommen. Ziel ist es, die Zahl der möglichen Kontakte so nochmal deutlich zu reduzieren. Komplette Schulschließungen wolle man so vermeiden. " Schule ist wichtig, für die Kinder ganz besonders und für die Familien" , sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach auf der Pressekonferenz. Deshalb gehe man in enger Abstimmung mit den Schulleitungen einen "Solinger Weg ",

Einschränkungen schon ab Samstag

Die Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz gelten in Solingen schon ab Samstag Mitternacht (31.10.2020). So werden in der Stadt beispielsweise schon dann sämtliche Sportangebote eingeschränkt. Auch Musikschulen schließen, Bibliotheken bleiben geöffnet. Für Gaststätten gilt die Landesverordnung ab Montag.

Anteilig mehr positive Tests

Solingen liegt landesweit mit den Infektionszahlen an der Spitze. So ist die 7-Tages-Inzidenz gestern auf über 280 Infektionen pro 100.000 Einwohnern gestiegen. Auch der Anteil der positiven Test sei in der letzten Zeit gestiegen. Über die Gesamtzeit seien in der Solinger Infektionsschutzambulanz etwa drei Prozent aller Tests positiv gewesen. In den letzten Tagen sei dieser Wert auf bis zu zehn Prozent pro Tag gestiegen, so Prof . Dr . Wilfried Randerath, der Chefarzt der Lungenfachklinik Bethanien.

Bundeswehr soll Gesundheitsamt unterstützen

55 weitere Mitarbeiter sollen im Solinger Gesundheitsamt eingestellt werden. Die Ressourcen der Stadt reichen dafür aber nicht aus. Deshalb werde man die Bundeswehr um Unterstützung bitten.

Hilfen für Künstler