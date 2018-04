Extrem-Radler will Mount Everest am Drachenfels bezwingen

Am Donnerstag (26.04.2018) will der Bonner Extremsportler Norman Franke 49 Mal hintereinander mit seinem Rennrad den Drachenfels im Siebengebirge bei Königswinter hochfahren. Das Ziel: Insgesamt so viele Höhenmeter schaffen, wie der Mount Everest hoch ist.

15 Stunden ohne Pause auf dem Rennrad

Norman Franke auf dem Rennrad

Seit vier Uhr morgens ist er jetzt mit seinem Rennrad unterwegs. Rauf auf den Drachenfels und direkt wieder runter. Das sind etwa viereinhalb Kilometer und 180 Höhenmeter. Sein Ziel ist es, am Donnerstag insgesamt 8.848 Höhenmeter zu schaffen. 49 Mal muss er dafür auf den 321 Meter hohen Drachenfels fahren.

Am frühen Donnerstagabend, nach über 15 Stunden ohne Pause auf dem Rennrad, will er das dann geschafft haben.