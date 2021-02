Diese Douglas-Filialen schließen in NRW

Dazu gehören in Düsseldorf drei Filialen auf der Nordstraße, in den Düsseldorf- und in den Schadow-Arcaden sowie die Mönchengladbacher Filiale auf der Stresemannstraße. In Köln schließen vier Filialen: auf der Ehrenstraße, auf der Hohe Straße, auf der Neusser Straße und auf der Sülzburgstraße.

In Essen schließen die beiden Filialen an der Kettwiger Straße und im Einkaufszentrum Altenessen, in Wuppertal der Standort im Einkaufszentrum City Arkaden, in Aachen die Filiale im Aquis Plaza und in Dortmund die im Einkaufszentrum Thier-Galerie.

Auch die Paderborner Filiale am Rathausplatz und die Bielefelder im Einkaufszentrum Loom soll laut Verdi schließen sowie eine Filiale in Mülheim.

Deutschlandweit 600 Mitarbeiter entlassen

Die Parfümeriekette hatte angekündigt, bundesweit rund 60 Filialen zu schließen. Damit verlieren etwa 600 Mitarbeiter ihre Jobs. Denen will Douglas nach eigener Aussage hohe Abfindungen anbieten.