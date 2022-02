Dormagenerin will Wohnung kaufen für Obdachlosen

Es war eine Zufallsbegegnung im Park. Im vergangenen Sommer lernte Katja Linek beim Gassi gehen mit ihrem Hund den Wohnungslosen Frank Rennings kennen. Er erzählte ihr, dass er eigentlich eine Bleibe suche, aber einfach kein Glück hat. "Wer vermietet schon gerne einem Obdachlosen eine Wohnung?" , gibt der 53-Jährige selbst zu.

"Mir hat das alles so leidgetan" , erzählt Katja Linek, die als Sachbearbeiterin für die Stadt Dormagen im Fachbereich Soziales arbeitet. "Das sah zwischendurch ja auch mal ganz gut für ihn aus, aber dann kam doch wieder eine Absage. Und da dachte ich mir: 'Jetzt habe ich die Faxen dicke'!"

"Ich möchte eigene vier Wände oder gar nichts"

Frank Rennings mit seinem Fahrrad

Frank Rennings kann sein Glück gar nicht fassen, dass sich jemand so um ihn bemüht. Jahrzehntelang hatte er als ungelernter Pflasterer gearbeitet. Das Bauunternehmen ging aber pleite. Frank Rennings fand keinen neuen Job und verlor schließlich vor fünf Jahren seine Wohnung. Seitdem lebt er auf der Straße und kommt hin und wieder für eine Nacht bei Freunden unter. In Obdachlosenunterkünfte will er nicht: "Da haben sie mich beklaut. Ich will auch nicht mit mehreren auf einem Zimmer sein. Ich möchte eigene vier Wände oder gar nichts."

Problem: Angespannter Wohnungsmarkt

Mit den eigenen vier Wänden könnte es mit etwas Glück jetzt sogar etwas werden. Katja Linek ist fest entschlossen, eine Wohnung zu kaufen, um sie an Frank Rennings zu vermieten. Die Miete wäre ja sogar sicher, weil das Jobcenter sie übernehmen würde. "Voraussetzung ist, dass sich die Wohnung selber trägt. Kreditraten und Rücklagen für Reparaturen" , erklärt Katja Linek. Kein einfaches Vorhaben. Schließlich ist die Situation auf dem Immobilienmarkt auch in Dormagen sehr angespannt.

"Ich wohne behütet. Ich habe mein Dach über dem Kopf, mir geht es nicht schlecht. Und irgendwie möchte man ja auch etwas zurückgeben" , sagt Katja Linek. Sie ist sich sicher, dass sie über kurz oder lang eine Wohnung finden wird. Aber wer weiß: Vielleicht meldet sich ja doch noch ein Vermieter, der kein Problem damit hat, einem Wohnungslosen eine zweite Chance zu geben.

Über dieses Thema berichtet die WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 14.02.2022.