Die toten Tiere lagen am Boden oder hingen an Ästen im Hochwasser-Treibgut - und das nach Angaben der Umweltschützer über eine Strecke von gut einem Kilometer. Karin Schwanfelder von Rhein Clean Up hat daraufhin die Experten der Rheinfischerei-Genossenschaft NRW in Erftstadt eingeschaltet und die toten Aale mit Fotos dokumentiert.

Weibliche Aale selten im Winter zu Laichgebieten unterwegs

Weil die entdeckten Aale länger als 60 Zentimeter lang sind, handelt es sich mutmaßlich vor allem um weibliche Tiere. Denn diese werden größer als ihre männlichen Vertreter und befinden sich aktuell wohl auf dem Weg zu ihren Laichgebieten in der Sargassosee südlich der Bermuda-Inseln.

Normalerweise findet diese Wanderung im Spätsommer bis Herbst statt. Eine Reise im Winter ist nicht so häufig, sagt Stefan Staas von der Rheinfischerei-Genossenschaft auf WDR -Anfrage. Vielleicht wurden die Fische deswegen vom harten Wintereinbruch und Frost der vergangenen Woche überrascht.

Biologen suchen jetzt den Grund für das Aal-Massensterben

Die Umweltschützer von Rhein Clean Up werden heute (17.02.2021) versuchen, einige tote Aale einzusammeln und einzufrieren. Diese sollen dann vom Fischgesundheitsdienst NRW des Landesumweltamts untersucht werden: Woran sind die Aale gestorben? Sind sie bereits tot in das Naturschutzgebiet bei Zons angeschwemmt worden? Oder sind sie am Rheinufer möglicherweise erfroren?

Nach den Laboruntersuchungen wird sich auch klären können, ob es sich um ein ungewöhnliches einmaliges Phänomen handelt. Oder ob weitere Vorfälle dieser Art an den rund 250 Kilometern NRW-Rheinufer auftreten könnten. Bisher wurde keine weitere Funde von toten Aalen gemeldet, so Stefan Staas.