Acht Meter lange Erzählkrippe zieht Besucher in Dormagen an

Die Erzählkrippe ist acht Meter lang und zwei Meter breit. Man muss sich Zeit nehmen und die ganzen Details in Ruhe auf sich wirken lassen. Immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken. Gemeindereferent Martin Brendler, der hinter der Krippe steckt, hat viele biblische Gleichnisse und Bilder eingebaut, unter dem Motto "Menschen warten auf Jesus."

Maria und Josef vor dem Stall

Ein Highlight ist natürlich der 24. Dezember, das Bild der Geburt Jesu. Brendler hat dafür einen kleinen Stall gebastelt. Maria und Josef stehen davor, daneben eine noch leere Krippe. " Das Jesuskind kommt erst an Heiligabend dazu ", meint Brendler.

Für alle, die nicht ganz so bibelfest sind, liegt neben der Krippe ein Buch zum Nachschlagen. Darin werden die einzelnen Erzählbilder erklärt. Die Krippe ist gleichzeitig auch eine Art Countdown bis Heiligabend: Vom ersten Advent an gibt es jeden Tag eine Station mit entsprechender Beschreibung im Buch, die Besuchern einen besinnlichen Impuls geben sollen.

Friedenskreis als Zeichen gegen Krieg

Der Friedenskreis der Erzählkrippe

Im Mittelpunkt der Krippe steht in diesem Jahr ein besonderes Bild: der Friedenskreis. Sechs Menschen halten sich an den Händen. " Das sind Menschen von allen Kontinenten: Afrika, Asien, Nord- und Lateinamerika, Europa und Australien ", erklärt Brendler. Besonders in aktuellen Zeiten von Kriegen sei das ein wichtiges Zeichen. Der Gemeindereferent erinnert: " Friede sei mit euch, hat Jesus gesagt. " Daran soll das Bild erinnern - "wir Menschen sollten uns auch in Frieden die Hände reichen."

Bibel erzählen statt lesen

" Ich schaue mir die Krippe schon seit Jahren an, ich finde sie toll ", meint eine 84-jährige Frau, die sich die einzelnen Figuren und Bilder der Erzählkrippe minutenlang anschaut. Sie fände es schade, dass der Glaube bei immer mehr Menschen schwindet. " Und auf diese Art und Weise kommt man eher an die Menschen heran, als zu sagen: Lest mal in der Bibel. "

" Stimmt ", meint Brendler und ergänzt: " Gut erzählt ist besser. "

20 Jahre Arbeit für Krippe

Brendler vor seiner Erzählkrippe

Mehr als 20 Jahre Arbeit stecken in der riesigen Erzählkrippe. Angefangen hat damals alles ganz klein. In einem Workshop hat Brendler damals gelernt, wie er die kleinen Figuren aus Holz, Stoff und Draht selbst anfertigt - und Gefallen daran gefunden. Seitdem hat der Gemeindereferent 140 Menschenfiguren mit viel Liebe in Handarbeit hergestellt.

Die 160 Tiere hat Brendler gekauft - mal auf Flohmärkten, manchmal auch online auf Auktionsseiten. " Das Känguru hier ", sagt er und zeigt auf das kleine Tier, das neben dem Australier im Friedenskreis steht: " Das war ein Dachbodenfund. Habe ich auf Ebay gesehen, das brauchte ich unbedingt! " So wird die Krippe von Jahr zu Jahr größer. Jedes Jahr kommen einige neue Figuren dazu.

Besucher können Krippe in Kirche Maria von Frieden ansehen

Zuerst hat Brendler die Krippe in seinem Wohnzimmer aufgebaut. Doch irgendwann wurde sie einfach zu groß: „ Ich fing dann an Schränke zu rücken, um mehr Platz zu haben. Und da sagte meine Frau: könntest du dir was Neues einfallen lassen? “ Dann sei die Krippe auch durch die anderen Kirchen der Pfarrgemeinde gewandert, erzählt der Gemeindereferent. Aber mittlerweile ist das gar nicht mehr möglich. Vier Tage braucht er allein zum Aufbauen: Alle Figuren müssen in ihren jeweiligen Erzählbildern arrangiert werden, dazu kommen beispielsweise das Verkabeln für Lichteffekte und der Aufbau der Podeste und Stellwände.

Deshalb steht die Erzählkrippe seit zwei Jahren fest in der Kirche Maria von Frieden in Dormagen. Aufgebaut wird sie Ende November zum ersten Advent, abgebaut nach dem 14. Januar. Bis dahin können sich Besucher die Krippe vor und nach der sonntäglichen Abendmesse, immer um 17:30 Uhr, anschauen. Gruppen können sich auch im Pfarrbüro melden und anmelden, Brendler gibt dann eine Führung und erklärt mit Begeisterung, was man in seiner ganz besonderen Krippe alles entdecken kann.

