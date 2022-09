Dooring-Unfall: Autofahrer zu voller Haftung verurteilt

Die gegnerische Versicherung hatte eine Haftung von 75 Prozent anerkannt. Der Radfahrer habe eine Mitschuld, weil er das parkende Auto in zu geringem Abstand passiert habe. Er hätte zudem mitbekommen können, dass der Autofahrer nach dem Einparken seine Tür habe öffnen wollen, argumentierte die Versicherungsgesellschaft.

Autofahrer müssen Gefährdung anderer ausschließen

Dies wollte der Rennradfahrer so nicht stehen lassen, klagte und bekam Recht: Der Autofahrer müsse sich beim Öffnen der Fahrertür so verhalten, dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Dass der Radfahrer zu wenig Seitenabstand gehalten habe, könne nicht angenommen werden. Es habe hohes Verkehrsaufkommen geherrscht.

Radfahrer war schneller als Tempo 30 unterwegs

Der Rennradfahrer selbst gab an, schneller als Tempo 30 gefahren zu sein, was an der Unfallstelle erlaubt gewesen sei. Daraus könne ihm auch kein Vorwurf gemacht werden, befand das Gericht. Er habe "mit einer so groben Unachtsamkeit des Autofahrers" nicht rechnen müssen.

Gericht spricht 7.500 Euro Schmerzensgeld zu

Er sei durch den Unfall nicht nur in seinem Beruf als Unfallchirurg eingeschränkt, sondern auch in seiner Freizeit, hatte der Kläger geschildert. Ihm stünden 7.500 Euro Schmerzensgeld zu, entschied das Gericht.

Dooring gehört zu den häufigsten Unfällen mit Personenschaden

Dooring-Unfälle gehören bei Radfahrern zu den häufigsten Unfällen mit Personenschaden. Dooring beschreibt einen Unfall im Straßenverkehr, bei dem Zweiradfahrer wie Fahrradfahrer, E-Scooter- oder Rollerfahrer mit einer geöffneten Pkw-Tür zusammenprallen. Vermeiden lassen sich Dooring-Unfälle zum Beispiel mit dem sogenannten "Holländischen Griff" für Autofahrer - dabei wird die Autotür mit der Hand geöffnet, die der Tür nicht am nächsten ist.

Die Unfälle kommen insbesondere in Städten vor, wenn Autofahrer mit ihrem Fahrzeug am Seitenstreifen parken und dann unachtsam oder im Stress die Fahrertür öffnen, ohne dabei einen Blick auf den umliegenden Verkehr zu werfen.