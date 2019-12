DNA-Massentest im Mordfall Claudia Ruf vor dem Abschluss

23 Jahre nach dem Mord an Claudia Ruf endet am Sonntagabend (01.12.2019) in Grevenbroich-Hemmerden ein DNA-Massentest. Bis Samstagabend waren nach Angaben von Polizeisprecher Frank Piontek 800 Männer zu dem freiwilligen Test gekommen. 120 davon allein am Samstag. Die anderen waren bereits am Wochenende davor zur Abgabe einer Speichelprobe erschienen.