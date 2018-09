Es sei zwar " unstrittig, dass in Moscheen der Ditib kriegsverherrlichende Veranstaltungen abgehalten wurden ", sagte Reul weiter. Auch gebe es Anzeichen dafür, " dass Ditib-Imame aus dem Verband heraus Mitbürger bespitzelt und denunziert haben ". Für eine Beobachtung des Verbandes müssten allerdings "hohe rechtliche Hürden genommen werden" .

Plant der Verfassungsschutz Beobachtung von Ditib?

Ditib ist offenbar ins Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz ( BfV ) geraten. Dieser prüft laut WDR , ob die Ditib-Zentrale in Köln in Zukunft beobachtet werden soll. Dazu hat das BfV ein Dossier mit Ditib-Informationen an die Länder verschickt, die bis Mitte Oktober Material und eine Stellungnahme übermitteln sollen.

Laschet: Ditib soll keine Politik machen

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sprach sich für einen härteren Umgang mit Ditib aus. Zwar könne man Erdogan nicht verbieten, in Köln eine Ditib-Moschee zu eröffnen. " Aber es zeigt, wie eng Ditib und die Regierung in Ankara verbunden sind ", sagte die Grünen-Politikerin am Samstag. Sie finde es richtig, dass der Verfassungsschutz eine Beobachtung von Ditib prüfe. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte die Ditib in einem Interview mit der "taz" am Samstag auf, sich wieder auf die theologische, seelsorgerische Arbeit zu konzentrieren und keine Politik zu machen.

Gespannte Atmosphäre bei Erdogan-Besuch