Spatenstich für Ditib-Moschee in Monheim

Am Samstag (12.05.2018) soll der erste offizielle Spatenstich für die neue Ditib -Moschee in Monheim gesetzt werden. Zum Baustart wird auch die türkische Generalkonsulin aus Düsseldorf erwartet. Die Polizei wird die Veranstaltung mit einem kleinen Aufgebot beobachten, so eine Sprecherin. Kundgebungen von Moschee-Gegnern seien bisher aber nicht angemeldet worden.

Kritik an Ditib

Rund 4,1 Millionen Euro kostet die neue Moschee. Etwa ein Drittel davon hat die Gemeinde bereits über Spenden gesammelt, damit können die Erd- und Rohbauarbeiten finanziert werden. In der Stadt werben die Gemeindemitglieder um Verständnis und Unterstützung für ihr großes Projekt.