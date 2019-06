Ditib hat der deutschen Politik und Gesellschaft " Anteilslosigkeit " angesichts einer angespannten Sicherheitslage und offenen " Hetze gegen Muslime und Juden " vorgeworfen.

Muslime seien sehr gefährdet, sagte der Generalsekretär des türkisch-islamischen Dachverbandes, Abdurrahman Atasoy. " Das letzte Beispiel hierfür sind sicherlich die Flugblätter mit Hakenkreuzen und Todesdrohungen gegen Muslime in Köln-Mülheim wenige Tage vor dem 15-jährigen Gedenken der Opfer des Nagelbombenanschlags der Terrorgruppe NSU. "

22 Menschen bei NSU-Anschlag verletzt

In Köln haben am Sonntag (09.06.2019) einige Hundert Menschen des Anschlags des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) gedacht. Am 9. Juni 2004 hatten NSU-Mitglieder vor einem Friseursalon in Köln-Mülheim eine Nagelbombe gezündet. 22 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Wenige Tage zuvor waren im Stadtteil Mülheim Flugblätter mit Hakenkreuzen und Gewaltaufrufen gegen Muslime in Briefkästen verteilt worden.