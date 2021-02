Distanzunterricht in NRW-Schulen - wie hat's am ersten Tag geklappt?

In den Schulen sieht dieses Angebot unterschiedlich aus: An der Kaiserin-Augusta-Schule in Köln beispielsweise haben die Lehrer in den Klassenräumen einfach die Tische so weit auseinandergezogen, dass der Mindestabstand von einem Meter fünfzig eingehalten werden kann.

Ministerium kann noch keine Bilanz ziehen

Dann setzen sich die Schüler an die Tische und nehmen mit einem Tablet oder Laptop am Fernunterricht teil. Ein Lehrer sitzt da nicht mit im Raum. An der Gesamtschule Amselweg ist das anders. Da gibt es eine Aufsicht, die zwischen den Klassenräumen wechselt und schaut, ob es Probleme gibt.

Das NRW-Schulministerium kann zur Zeit noch keine Bilanz ziehen, wie viele Schulen den Distanzunterricht im Klassenzimmer anbieten.