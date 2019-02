Viele offene Fragen

Bei allen drei Optionen gibt es noch offene Fragen. So ist zum Beispiel unklar, wie die Brennelementekugeln bei einem Transport vor einem Terroranschlag geschützt werden können. Solange nicht feststeht, welche Option sich am schnellsten umsetzen lässt, müssen alle drei gleichzeitig vorangetrieben werden.

Neue Kritik aus den USA

Doch nicht nur in Ahaus, sondern auch in den USA wächst der Widerstand gegen eine Lagerung der Kugeln. Eine atomkritische Organisation aus Savannah in South Carolina kritisiert, die Brennelemente würden dort in einer maroden Militäranlage unter Bedingungen aufgearbeitet, die in Europa längst nicht mehr zulässig seien.