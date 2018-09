Streit um CO-Pipeline geht in die nächste Runde

Der Streit um die Kohlenmonoxid-Pipeline durch das Rheinland schwelt nun schon seit zwölf Jahren. Aus Angst vor dem Giftgas haben viele Bürger Einwände gegen das Projekt erhoben. Die Düsseldorfer Bezirksregierung hat nun einen Teil der Bedenken in Planänderungen einfließen lassen, die ab Mittwoch (05.09.2018) in den betroffenen Städten ausliegen.

Geänderte Pläne liegen zwei Wochen aus

Und zwar unter anderem in Krefeld, Solingen, Duisburg und Düsseldorf, sowie in mehreren Städten im Kreis Mettmann. Die Änderungen beziehen sich vor allem auf den Trassenverlauf. Die Pipeline musste an einigen Stellen anders verlegt werden als geplant. Etwa dort, wo Rohre oder Pfeiler im Weg standen.

Zusätzliche Schutzmatten werden eingebaut

Außerdem geht es auch um zusätzliche Schutzmatten. Die werden nun nachträglich zur Sicherheit auf die Rohre gelegt. So soll die Leitung geschützt werden, falls Bagger bei Bauarbeiten auf die Leitung stoßen.

Prinzipiell hat die Genehmigungsbehörde mit den Planänderungen grünes Licht für die Leitung gegeben. Für Covestro eine gute Nachricht. Ein Konzernsprecher sagte dem WDR: Mit der Zustimmung der Bezirksregierung habe das Unternehmen eine wichtige Hürde genommen.

Pipeline-Gegner kritisieren Planänderung

Die Pipeline-Gegner lassen dagegen kaum ein gutes Haar an den Plänen. Nur ein Prozent aller Einwände sei berücksichtigt worden, bemängelt Dieter Donner, Sprecher der Hildener Anti-Pipeline-Initiative. Zum Beispiel sei die Frage, ob die Anwohner möglicherweise durch ausströmendes Giftgas in Gefahr geraten könnten, mit nur fünf Sätzen abgetan worden.