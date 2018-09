Das geplante kurdisches Kulturfestival mit erwarteten 25.000 Menschen darf am Wochenende in Dinslaken nicht stattfinden. Das hat heute (06.09.2018) das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden. Nach Auffassung des Gerichts weist das von den Veranstaltern vorgelegte Sicherheitskonzept gravierende Mängel und Lücken auf. Bei einer solchen Menschenansammlung könne man Gefahren für die öffentliche Sicherheit nicht ausschließen.

Trotz Verbot ist eine Veranstaltung am Samstag geplant

Mitorganisator Fikret Igrek kündigte in einem Telefonat mit dem WDR an, " es wird auf jeden Fall am Samstag eine Veranstaltung in Dinslaken geben. " Es werde dann eben kein Kulturfest geben, sondern ein kurdisches Meeting. Eine Sprecherin der Kreispolizei Wesel bestätigt, dass sich die Polizei auf einen größeren Einsatz vorbereite.

Veranstalter wollen buntes Programm bieten

Die Afrin Solidarity Platform ist nach eigenen Angaben ein Zusammenschluss von 93 kurdischen, türkischen, alevitischen und christlichen Organisationen. In Dinslaken sei ein Kulturprogramm mit international bekannten Sängern, Jugendtanzgruppen und Kinderprogramm geplant. Daneben soll es auch politische Ansprachen geben.