Nach Antrag von Männerchor: Dinslaken wird Hansestadt

Die Stadt Dinslaken wird Hansestadt. Das wurde in einer Gremiensitzung des Stadtrats auf dem Hansetag in Neuss entschieden. Dass die Stadt in das Hansebündnis aufgenommen wird, liegt unter anderem daran, dass sie in der Vergangenheit schon mal Hansestadt war.

Michaela Eislöffel ist Bürgermeisterin von Dinslaken

Die Bürgermeisterin Michaela Eislöffel (parteilos) sagte, das sei ein wichtiges Argument bei der Entscheidung gewesen. Die Freude über den Titel sei groß. Wieder Teil der Hanse zu sein bedeute, einem großen Netzwerk anzugehören.