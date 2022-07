Vor dem Bonner Dienstleistungszentrum bestätigt sich der Eindruck, dass Behördengänge nicht zu den Dingen gehören, worauf man sich besonders freut. Eine Kundin erzählt, dass sie extra aus Sprockhövel nach Bonn gekommen ist, um ihre Mutter umzumelden. Ein junger Familienvater hätte sich wegen der steigenden Corona-Infektionen gerne den Gang aufs Amt erspart.

Großes Angebot: Von Hundesteuer bis Karnevalsumzug

Was viele nicht wissen: Vieles geht bei der Bonner Stadtverwaltung längst digital. 190 verschiedene Dienstleistungen kann man in Bonn vom Sofa aus erledigen, von der Hundesteuer bis zur Anmeldung von Karnevalsumzügen. Am häufigsten werde der Bewohnerparkausweis nachgefragt, sagt David Adler vom Personal- und Organisationsamt der Stadt: "Der kann ganz bequem von zu Hause beantragt und bezahlt werden und kommt dann per Post."

Analyse: Bonn schlägt München und Berlin

Die Fachzeitschrift c't kürte in einer Analyse die Stadt Bonn neben Nürnberg zum deutschen E-Government-Vorreiter. Das sich selbst Metropolen wie München oder Berlin geschlagen geben mussten, überrascht auch Redakteuer Christian Wölbert: "Es zeigt eben auch, dass man mit innovativen Ansätzen und mit einem frühen Start viel bewegen kann."



Allerdings kann sich Bonn auf dem Spitzenplatz nicht ausruhen. Das Onlinezugangsgesetz schreibt vor, dass Bund, Länder und Kommunen bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch anbieten müssen. Davon könne auch in Bonn keine Rede sein, räumt David Adler ein: "Wir sind auf einem guten Weg und bauen die Onlinedienstleistungen weiter aus, aber was der Gesetzgeber da gefordert hat, ist bis Ende des Jahres leider nicht zu schaffen."

Werbekampagne soll E-Goverment in Bonn bekannter machen

Für den Herbst plant die Stadt Bonn eine Kampagne, um die Nachfrage nach digitalen Angeboten zu steigern. Mehr Werbung fordert auch der Verein buergerservice.org, der im Bonner Dienstleistungszentrum Terminals aufgebaut hat. Dort kann man die Funktionen des neuen Personalausweises ausprobieren, von der Anfrage des Punktekontos in Flensburg bis zum Rentenverlauf. Günter Weick von buergerservice.org will Berührungsängste abbauen: "Die Leute merken erst jetzt, was es bedeutet, dass auf dem Personalausweis eine Online-Funktion drauf ist. 70 Millionen Menschen könnten das nutzen. Wir müssen jetzt intensiv Marketing machen."

"Digitale Anträge sind noch so kompliziert wie Papieranträge"