Land NRW, Stadt Köln und Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben sich am Mittwoch (17.06.2020) außergerichtlich auf einen Vergleich im Rechtsstreit zur Luftreinhaltung in Köln geinigt. Die Deutsche Umwelthilfe hatte wegen der hohen Stickstoffdioxidbelastung in der Luft geklagt.

Die Einigung über die Luftreinhalteplanung Köln sei ein weiterer wichtiger Erfolg für die Luftqualität und die betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Nordrhein-Westfalen. "Unser Ziel ist es, mit effektiven Luftreinhalte-Maßnahmen und ohne Fahrverbote sicherzustellen, dass der Stickstoffdioxid-Grenzwert für den Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an allen Messstandorten Nordrhein-Westfalens zeitnah eingehalten wird. Dies ist uns nunmehr in bereits zwölf Städten gelungen" , sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.

Langfristige Projekte in Köln

Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte, es sei ein guter Tag für Köln. Dieser Vergleich zeige, dass die Maßnahmen, die Stadt Köln für den Gesundheitsschutz der Kölnerinnen und Kölner ergriffen hat, wirken. Die Stadt Köln habe ein ganzes Bündel von Maßnahmen und Projekten ausgearbeitet, die vielfach bereits kurzfristig umgesetzt worden seinen und laut Reker langfristig angelegt sind, um die Luft in Köln nachhaltig zu verbessern.

Bereits für Essen, Bonn, Dormund, Hagen, Gelsenkirchen, Bielefeld, Bochum, Düren, Paderborn, Oberhausen und Wuppertal wurden drohende Fahrverbote abgewendet.

Mehr Radverkehr und mehr Elektroautos

In Köln sei geplant, den Radverkehr weiter auszubauen. Dazu würden neue Radwege gebaut und bereits bestehende erweitert. Ebenso soll die Infrastruktur für Elektroautos verbessert werden. So sei die Installation von 200 Ladestation in Planung. Ausserdem würden im Innenstadtbereich weitere Tempo-30-Zonen geprüft.