Vor dem Oberlandesgericht Düsselorf sollen am Freitag (27.09.2019) die Klagen von drei Dieselkäufern aus Monheim, Hilden und Neuss gegen den VW -Konzern verhandelt werden. Ob es jedoch zur Verhandlung kommt, ist nicht unbedingt sicher.

Der Grund: In den meisten Fällen ziehen die VW -Kunden ihre Klagen oder Berufungen kurz vor der anstehenden Verhandlung zurück, weil ihnen der VW -Konzern zuvor einen lukrativen Vergleich anbietet.

Grundsatzurteil vermeiden

So vermeidet der Konzern, dass das Oberlandesgericht in zweiter Instanz ein Grundsatzurteil zum Schadenersatzanspruch für geprellte Dieselkunden spricht. Und Volkswagen spart nebenbei Millionen.

Der Grund: Selbst wenn die Gerichte den geprellten VW -Kunden die Erstattung des vollen Kaufpreises zusprechen, wird davon immer der sogenannte Nutzungsersatz für die bis zur mündlichen Verhandlung gefahrenen Kilometer abgezogen.

Millionen einsparen

Je länger also ein Verfahren dauert, desto weniger muss der VW -Konzern zahlen. Nach Berechnungen der Kanzlei Roland Prozessfinanz bringt jeder Tag mehr ohne Urteil dem Konzern rund 1,2 Millionen Euro.

Von den beim Oberlandesgericht Düsseldorf ursprünglich geplanten 12 Verfahren sind gerade noch drei übrig geblieben.

Drei Fälle

Im ersten Fall will ein Ehepaar aus Hilden ihren vor vier Jahren für 18.000 Euro gebraucht gekauften VW Golf Plus mit Schummelsoftware zurückgeben und den Kaufpreis erstattet haben. In erster Instanz waren ihnen 15.000 Euro zugesprochen worden. Sie meinen, das sei zu wenig. Der VW -Konzern hält die Klage für unbegründet.

Genauso wie im Fall des Neusser Klägers: Er hatte 2012 einen neuen VW Tiguan mit Tageszulassung für knapp 35.000 Euro gekauft. Das Landgericht hatte den VW -Konzern verurteilt, dem Mann 26.000 Euro zu erstatten.

Im dritten Fall fordert ein Autokäufer aus Monheim den Kaufpreis für einen Audi A5 mit VW -Motor zurück. Da weigert sich der Konzern zu zahlen, weil der Wagen nach Bekanntwerden des sogenannten Dieselskandals gekauft wurde und schon über das im Mai 2016 vom Kraftfahrtbundesamt freigegebene Software-Update verfügt.

Urteil realistisch?

Mit einem Urteil wird heute nicht gerechnet. Ob es in den drei Fällen überhaupt dazu kommt, hängt von der Entschlossenheit der Kläger ab. Wenn der VW -Konzern kurzfristig noch ein ausreichend lukratives Vergleichsangebot machen sollte, könnten auch diese Klagen zurückgenommen werden.