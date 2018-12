Erster Gas- Lkw Deutschlands in Bonn

Ortswechsel. Beim Getränkehandel Vendel in der Bonner Innenstadt belädt ein Fahrer einen 12-Tonner Lkw . Seitlich unter der Ladefläche des Lasters sind zwei dicke Tanks montiert – für Gas. Vor einem Jahr hat sich Getränkehändler Werner Vendel den damals ersten mit Gas betriebenen Lkw in Deutschland gekauft.

" Wir haben den Lkw zusammen mit dem Hersteller entwickelt. Zum Beispiel mussten wir die Traglast erhöhen, damit wir die schweren Lieferungen damit fahren können. "

Elektroautos - noch nicht voll einsetzbar für Handwerker und Lieferanten

Tanken kann er fast um die Ecke. Da gibt es eine Tankstelle mit Gas-Zapfsäule. Seinen kleineren Firmenwagen betankt er direkt am Haus, mit Strom. Es ist ein Elektroauto, Reichweite 300 Kilometer im Sommer. Das funktioniere zuverlässig, sagt der Getränkehändler.

Kein Elektroauto für schwere Lasten

Tischlermeister Thomas Radermacher würde auch gerne elektrisch fahren. Doch das geht in seinem Handwerk gar nicht. Zwar gibt es inszwischen auch Elektro-Transporter, doch die kann er in seinem Betrieb nicht nutzen. " Bei unseren großen Transportern brauchen wir genügend Traglast. Allein für unser Werkzeug gehen da schon 500 Kilo drauf. Und dann müssen wir ja noch Material laden ", sagt Radermacher. " Elektrofahrzeuge oder Alternativen schaffen keine so hohen Gewichte. "

Hoffen auf Ausnahme-Genehmigungen

Handwerker setzen ihre Hoffnung ins OVG Münster

Beide, der Tischler und der Getränkehändler, hoffen nun, dass es für Handwerker und Lieferanten Ausnahmen vom Dieselfahrverbot geben wird. Oder, dass das Oberverwaltungsgericht Münster die Fahrverbote sogar aufhebt.

