Erstes Urteil im Prozess um gestohlene Affen aus Krefelder Zoo

Der Mann, dem vorgeworfen wurde, die streng geschützten Goldenen Löwenäffchen aus dem Krefelder Zoo gestohlen zu haben, muss eine Geldstrafe von 2.400 Euro zahlen. Allerdings, weil er laut Zeugen eine Schildkröte aus dem Duisburger Zoo geklaut hat. Der Affendiebstahl konnte ihm dagegen nicht nachgewiesen werden.

Zwei Zeugen hatten ausgesagt, dass der 39-Jährige die Schildkröte mit einem Kinderwagen aus dem Zoo transportiert habe.

Prozess um Hauptangeklagten vertagt

Das Verfahren gegen den Hauptangeklagten, der den Affendiebstahl beauftragt haben soll, wurde dagegen unterbrochen, weil er schwer erkrankt ist. Ihm wird auch vorgeworfen, illegal mit Tieren gehandelt und sie schwer misshandelt zu haben.

So soll der 69-Jährige mehreren Affen ohne ausreichende Betäubung einen Identifikationschip herausoperiert haben. Außerdem soll er Tiere in seiner illegalen Zucht so vernachlässigt haben, dass diese starben. Bei der Durchsuchung der Zucht sollen nach Aussage einer Zollfahnderin 14 tote Affen in einer Tiefkühltruhe gefunden worden seien.