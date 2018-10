Unter dem Motto " Die Toten Hosen zuhause - Laune der Natour 2018 " finden Freitag (12.10.2018) und Samstag in der Arena in Düsseldorf die letzten Auftritte der laufenden Konzerttour statt. Beide Abende sind seit Monaten mit 85.000 Zuschauern ausverkauft. An beiden Abenden wird Open-Air-Feeling aufkommen, das Dach der Arena ist offen - und das Wetter spielt dank sommerlicher Temperaturen offenbar mit.

Kein Geiz bei Zugaben

Ab 17.30 Uhr spielen die Vorbands Billy Talent, Feine Sahne Fischfilet und Rogers. Die Toten Hosen kommen dann ab 20.45 Uhr - Ende offen. Die Jungs sind bekannt für viele Zugaben. Für die beiden Abschlusskonzerte verspricht Campino neben den Titeln des aktuellen Albums einen kompletten Querschnitt aus allen Alben der Hosen.