Julia Schulze betritt zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Tochter das Bonner Marienhospital. Sie will von Hanna erzählen und das auch gerne hier! „Die Ärzte dieses Krankenhauses haben mir so viel mehr Zeit mit meiner Tochter geschenkt, als ich erhofft hatte. Dies ist ein guter Ort“ , erklärt sie gleich nach der Begrüßung.

„Ich möchte dieses Kind bekommen und so viel Zeit mit ihm verbringen, wie möglich!“

Dass Hanna nicht lange leben wird, erfuhr Julia früh in der Schwangerschaft. Wegen Auffälligkeiten am Bauchnabel wurde sie zum „großen Ultraschall“ geschickt. Die traurige Diagnose: Trisomie 18. Die meisten Kinder mit dieser Diagnose sterben im Mutterleib, lang leben können sie aufgrund einer genetischen Erkrankung nicht.

Der Schwangerschaftsabbruch stand im Raum. Doch für Julia Schulze persönlich fühlte er sich falsch an. Sie fand es furchtbar, wenn ihr Kind in den Arztgesprächen schon „tot geredet“ wurde. „Für mich stand fest, meine Tochter soll kommen und ich möchte die Zeit mit ihr so lange und so schön verbringen, wie das möglich ist“ , erinnert sich Julia.

"Ein friedvoller Weg"

Im Marienhospital trifft Julia auf die Leiterin der Neonatologie, Dr. Katja Schneider. Die Bonner Ärztin macht sich seit Jahren für die „palliative Geburt“ stark. Sie möchte Eltern die Chance geben, eine Geburt und die Zeit danach so gut wie möglich zu gestalten, auch wenn das Kind unheilbar krank ist.

Das Thema fristet ein Schattendasein in Deutschland. Doch Dr. Schneider sagt: „Für viele Eltern, die diesen Weg wählen, ist es ein friedvoller Weg.“ Hanna kam lebend auf die Welt. Sie konnte, mit Sauerstoff unterstützt, elf Monate leben. Dann ist sie gestorben.

Ein Wandgemälde erinnert an die verstorbenen Kinder

Im Marienhospital haben sie kurz nach Hannas Tod einen Baum als Wandgemälde gestaltet. Er erinnert an sie und die anderen verstorbenen Babys. Hannas Mutter weint bei dem Anblick und sagt dennoch: „Hanna war eine ganz starke kleine Persönlichkeit. Ich bin dankbar, dass ich die kennenlernen durfte. Hanna hat uns in der Familie total verändert, da ist eine Trauer, die nie weggeht! Trotzdem fände ich die Vorstellung, sie niemals kennengelernt zu haben, ganz schlimm für mich.“