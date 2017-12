Leibniz-Preisträger 2018 stehen fest

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ( DFG ) hat am Donnerstag (14.12.2017) die Leibniz-Preise 2018 bekannt gegeben. Den wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis erhalten Wissenschaftler unter anderem aus Göttingen, Köln, Frankfurt oder Tübingen. Die Ausgezeichneten erhalten je 2.5 Millionen Euro, einmal wird der Preis geteilt. Verliehen werden die Leibniz-Preise am 19.03.2018 in Berlin.

Einer der Gewinner ist Max-Planck-Forscher Jens Beckert

Der Kölner Soziologe Jens Beckert setzt sich mit dem Kapitalismus auseinander und zeigt die Grenzen des Marktes auf. Wegen seiner Forschung zur Immunologie wird Prof. Dr. Eicke Latz aus dem Universitätsklinikum Bonn prämiert. Er teilt sich den Preis mit seinem Kollegen Prof. Dr. Veit Hornung von der Universität München. Ebenfalls ausgezeichnet wird die Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Furch-Schündeln, die die Bereitschaft der US -Amerikaner, mehr Stunden als Europäische Arbeitnehmer arbeiten zu gehen, analysiert.

Prämiert werden Forscher aus verschiedensten Wissenschaften

Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft