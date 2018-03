Die Gewinner des Deutschen Musikwettbewerbs

Finalist Theo Plath

Am Donnerstagabend (15.03.2018) gab der Deutsche Musikrat die Gewinner des diesjährigen Deutschen Musikwettbewerbs in Bonn bekannt. Junge Musiker an der Schnittstelle von Ausbildung und Beruf haben an dem nationalen Spitzenwettbewerb für klassische Musik mit dem breitesten Förderspektrum teilgenommen. Ioana Cristina Goicea an der Violine, Theo Plath am Fagott, Maciej Frackiewicz am Akkordeon und das Eliot Quartett werden in der Klassikwelt in naher Zukunft keine unbekannten Namen mehr sein. Sie gingen als Gewinner aus dem Wettbewerb hervor.

Der Wettbewerb als Karrieresprungbrett

Neben den Siegern werden zwölf weitere Künstler ins begehrte Stipendienprogramm aufgenommen. Die Preissumme: insgesamt rund 90.000 Euro. Der Deutsche Musikrat wird für die Gewinner im Anschluss viele Konzerte organisieren – das ist ein Sprungbrett für die weitere Karriere. Doch nicht nur das: Die Besten dürfen auch zusammen mit dem Beethoven Orchester Bonn auftreten.