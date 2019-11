Wasserschaden in Deutscher Oper Düsseldorf

In der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf ist es am Montagabend (25.11.2019) zu einem größeren Wasserschaden gekommen. Wegen eines Fehlalarms der Sprinkleranlage stand vor allem der Bühnenbereich unter Wasser.

Mehrere Instrumente beschädigt

Als die Feuerwehr im Düsseldorfer Opernhaus eintraf, fanden die Einsatzkräfte eine Wasserlache auf der Bühne vor. Von dort aus lief das Wasser unter anderem auch in den Orchestergraben, wo die Instrumente der Künstler gelagert sind. Zwei Instrumente wurden leicht beschädigt.