"Deutsche Mythen" im Bonner Haus der Geschichte

In jedem Land gibt es Erzählungen, in der die Nation sich ihrer selbst versichert - in allen Ländern gehen diese Mythen weit in die Geschichte zurück. In Deutschland sind die alten Mythen von den Nationalsozialisten missbraucht worden und für die neuere Geschichte verbrannt.

Mythos vom "Vorreiter im Umweltschutz"

In der Ausstellung "Deutsche Mythen seit 1945" werden im Haus der Geschichte in Bonn die neuen deutschen Mythen gezeigt. Sei es der Mythos von der "Stunde Null" und dem "Wirtschaftswunder" im Westen, der Mythos vom "Arbeiter- und Bauernstaat" im Osten, der Mythos, dass Deutschland "Vorreiter im Umweltschutz" ist oder, dass die Deutschen die "siegreichen Fußballer" sind. Mythen werden in der Ausstellung gezeigt, verdeutlicht und dann auch immer wieder in Frage gestellt.