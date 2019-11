In Hilden findet am Samstag (09.11.2019) die Deutsche Meisterschaft im Lead-Klettern statt. Geklettert wird am Seil. Das Ziel: eine definierte Route muss in einer vorgegebener Zeit durchklettert werden. Je höher ein Sportler klettet, umso besser. Die Routen im Wettkampf müssen die minimale Länge von 15 Metern haben.

Geschraubte Wettkampftour

Seit mittlerweile über 30 Jahren hat sich das Lead-Klettern als Wettkampfsportart etabliert und ist sogar olympisch. Wurden die ersten Wettkämpfe noch unter freiem Himmel am Fels ausgetragen, werden die Wettkämpfe inzwischen in Hallen an bis zu 20 Meter hohen Kunstwänden durchgeführt - wie in der "Bergstation" Hilden.

Der Vorteil: Hier können die Wettkampfrouten extra geschraubt werden, damit alle Starterinnen und Starter die gleichen Voraussetzungen haben.

Für die Lead-Disziplin ist vor allem Ausdauer und Kraft nötig. Daneben sind eine ausgefeilte Technik und eine gute Taktik gefragt, um an der Weltspitze mitklettern zu können.