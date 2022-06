3x3-Basketball-Turnier startet in Köln

Der Kölner Neumarkt hat sich in den vergangenen beiden Tagen in einen riesigen Sportplatz verwandelt. Auf drei Feldern wird hier Basketball gespielt. Drei gegen drei, auf einen Korb. Die Disziplin wurde letztes Jahr in Tokio erstmals bei den olympischen Spielen ausgetragen.

Aufbau ist logistische Herausforderung

Zwei Tage hat der Aufbau gedauert. Kleine quadratische Kunststoffplatten wurden wie Puzzleteile zu den 15 mal elf Meter großen Basketballfeldern zusammengesteckt. Chefin auf dem Kölner Neumarkt ist Hanna Hoffmann vom Deutschen Basketballbund. " Es ist schon anstrengend, hier alles zu verantworten", sagt Hoffmann, "aber auch spannend, die Arbeit von 40 Mitarbeitenden zu koordinieren. Die hören alle auf eine 29-Jährige. Irgendwie cool. "

Der Deutsche Basketball-Bund veranstaltet mit seinen Landesverbänden in diesem Sommer 16 Turniere unter freiem Himmel. Alle mitten in der City in deutschen Großstädten. Überall wird auf- und wieder abgebaut. In kurzer Zeit. Eine logistische Herausforderung. Es ist viel Technik im Spiel. Der Hauptplatz auf dem Kölner Neumarkt wird von einem riesigen Schirm mit 24 Metern Durchmessern überdacht, die Haupttribüne hat Platz für 200 Zuschauer.

Deutsche Elite im 3x3 in Köln am Start

In Köln nehmen 56 Mannschaften am Turnier teil. Es gibt einen Frauen- und einen Männerwettbewerb und jeweils noch die entsprechenden U18-Turniere. Die deutsche Elite bei den Frauen ist auch in der Rangliste des Weltverbandes FIBA auf den ersten drei Plätzen und auf dem Neumarkt am Start. Bei den Männern gehört das "Team Klutsh" mit dem Kölner Joel Mondo zu den Favoriten. Die Sieger der Turniere qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften Ende Juni. Gespielt wird am Freitag von 15 bis 22 Uhr und den ganzen Samstag ab 12 Uhr.

3x3 Basketball immer beliebter

" Seitdem 3x3 bei Olympia ausgetragen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt wird, hat die Sportart noch mal einen richtigen Schub bekommen", sagt Hanna Hoffmann. "Die Zuschauer mögen es. Immer mehr Spieler wechseln vom Hallen- ins 3x3 Basketball ." In Köln gehen die Veranstalter von bis zu 1.000 Zuschauern bei den Spielen aus - sie wissen, dass darüber auch das Wetter mitentscheidet.