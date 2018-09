Im Mönchengladbacher Stadtteil Herrath hat die Deutsche Bahn am Freitag (31.08.2018) einen Einblick in ihr Projekt "Bienen bei der Bahn gegeben" . 140.000 Bienen haben dort auf nicht mehr benötigten Flächen eine neue Heimat gefunden.

Deutschlandweites Projekt

Seit knapp zwei Jahren dürfen Imker ihre Bienenkästen kostenlos auf bestimmten Flächen der Deutschen Bahn aufstellen. Mehr als 30 Millionen Honigbienen schwirren so schon auf Bahngeländen in ganz Deutschland umher.

In Nordrhein-Westfalen gibt es das Projekt an rund 100 Standorten, unter anderem in Herrath, Paderborn, Bonn, Dortmund und Köln. Laut Bahn ist die Nachfrage enorm.

Bahngelände für Imkerei sehr attraktiv

Imkerin Ina Büscher mit ihren Bienen in Herrath