Das Vielvölker-Unternehmen

Und nicht nur das: Ralf Deubner, der Chef, ist davon überzeugt, dass sein Vielvölker-Unternehmen wirtschaftlicher arbeitet. Profit dank einer antirassistischen Grundhaltung!? Zwei Gründe führt Ralf Deubner dazu an: 1. Menschen mit einer nichtdeutschen Herkunft mussten immer mehr kämpfen als Menschen, die in Deutschland geboren sind. Sieht man ihnen an, dass ihre Wurzeln nicht in Deutschland liegen, sei das natürlich noch extremer, meint Deubner. Daher seien sie in der Regel leistungsbereiter und stressresistenter.

Wirtschaftsfaktor Mitmenschlichkeit

2. Es gäbe auch so etwas wie Dankbarkeit für den vorurteilsfreien Umgang mit Mitarbeitern. Viele fühlen sich dem Betreib verpflichtet, bleiben und bringen nach Jahren zum Teil ihre Kinder mit. Die in der Regel hervorragend ausgebildet seien. So hilft gelebter Antirassismus auch gegen den Fachkräftemangel.

Ideenreich über kulturelle Schluchten

Diese Einstellung bringt auch Probleme mit sich. Vor Jahren haben sich einzelne Mitarbeiter gegenüber Frauen diskriminierend verhalten. In der Regel heißt es dann: Typisch, solche Leute haben bei uns keinen Platz. Doch bei Deubner fand man eine andere Lösung. Die zwei wurden in ein Altenheim geschickt, um dort mit zu helfen.

Besser Altenheim als Patriachat

Schnell wurde ihnen klar, dass manche tradierten Verhaltensweisen nicht angebracht sind. Aus der Ausnahme wurde eine Regel: Alle Auszubildenden besuchen ein bis zwei Wochen eine integrative Kita in Aachen. Die Kinder dort verhalten sich absolut unvoreingenommen gegen über anderen. Da zählt nur: ist der nett oder nicht? Diese Erfahrungen wollen mittlerweile auch Mitarbeiter ohne Migrationshintergrund nicht mehr missen. Lennart Dortants aus dem Verkauf erinnert sich mit einem Lächeln im Gesicht: „Das sind Menschen wie Du und ich, nur eben etwas kleiner und die haben mit der Frage „Wo kommt die denn her?“ nichts am Hut“. Eine Erfahrung, die er mitgenommen an seine Arbeitsstelle. Wo eher der Mensch zählt und nicht die Herkunft.

Stand: 29.03.2021, 09:47