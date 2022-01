Designer Outlet in Remscheid-Lennep – Showdown in Leipzig

Für Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz geht es um viel. Seit Jahren führt er die Befürworter eines Designer Outlet Centers am Rande der Lenneper Altstadt an. Sollten die Richter in Leipzig zu demselben Ergebnis kommen wie das Oberverwaltungsgericht im Oktober 2020, dann wären alle bisherigen Planungen hinfällig.

Erstmal die Entscheidung abwarten

Entscheidung vor dem OVG Münster im Oktober 2020

Und dann? Der Rathauschef will erstmal die Entscheidung abwarten. Es könnte ja auch sein, dass die Richter die Pläne nicht für unwirksam halten. Das wäre für Stadt und Investor ein Sieg, aber nur ein kleiner. Denn es würde wohl bedeuten, dass die DOC-Klage erneut am Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt würde. Dann ginge es jedoch um Inhaltliches: Zu viel Lärm, zu viel Verkehr – die Argumente der Outlet-Gegner.

DOC-Gegner: " Unsägliches Projekt endlich beerdigen "

Die Bürgerinitiative Lennep organisiert den Widerstand gegen das 170 Millionen Euro teure Projekt. Ihr Vorsitzender Peter Lange hofft darauf, dass die obersten, deutschen Verwaltungsrichter den Bebauungsplan ebenfalls für null und nichtig erklären. Dann sollten, so seine Forderung, die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung das "unsägliche Projekt endlich beerdigen ."

Eröffnung ursprünglich für 2016 geplant

DOC-Pläne in Lennep

Ende 2012 hatte der Investor erste Pläne für das Designer Outlet Center Lennep vorgestellt. Baustart sollte schon 2015, die Eröffnung ein Jahr später sein. Es kam anders, denn es gab und gibt Widerstand. Von umliegenden Städten, vor allem aber von Nachbarn. Einer von ihnen hat die Stadt, mit Unterstützung der Bürgerinitiative, jetzt vor das oberste deutsche Verwaltungsgericht gebracht.

Stand: 24.01.2022, 11:19